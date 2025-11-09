Vremenska prognoza: Danas oblačno sa kišom mestimično

Vremenska prognoza: Danas oblačno sa kišom mestimično

U Srbiji će tokom dana biti umereno i potpuno oblačno vreme, na jugu i jugozapadu mestimično sa slabom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom jutra ponegde magla. Vetar slab do umeren južni, na severu slab severni. Najniža temperatura od tri do devet, a najviša dnevna od 11 do 16. U Beogradu tokom jutra u nižim delovima grada kratkotrajna magla. Tokom dana umereno i potpuno oblačno uz slab promenljiv vetar, uveče kiša. Najniža temperatura od tri do šest, a najviša dnevna oko 14.
