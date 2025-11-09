Filipini pred udarom super tajfuna: evakuisano više od 100.000 ljudi

Fung-vong donosi oluju i nestanke struje

Na Filipinima je evakuisano više od 100.000 ljudi, u očekivanju super tajfuna Fung-vong koji prema prognozi donosi jake kiše, razorne vetrove i olujne udare a širom zemlje danas je otkazano više od 300 domaćih i međunarodnih letova, prema podacima filipinskog regulatora civilnog vazduhoplovstva. Upozorenja na oluju izdata su u najvećem delu Filipina a najviši, 5. nivo upozorenja izdat je za jugoistočni Luzon, dok je područje glavnog grada Manile pod 3. nivoom