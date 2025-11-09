Meteorolozi objavili kad u Srbiju stiže jače zahlađenje i kad će biti jutarnjih mrazeva

Pravda pre 2 sata
Meteorolozi objavili kad u Srbiju stiže jače zahlađenje i kad će biti jutarnjih mrazeva

Kakvo će vreme biti u narednom periodu u Srbiji?

Republički hidrometeorološki zavod objavio je jutros da će danas u Srbiji biti umereno do potpuno oblačno, na jugu i jugozapadu mestimično sa slabom kišom. „Vetar slab do umeren južni, na severu slab severni. Najviša dnevna temperatura od 11 do 16 °C. Tokom večeri i noći kiša se očekuje i u ostalim predelima naše zemlje, osim na severu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme“,kaže RHMZ. Vreme narednih dana Takođe, oni navode i kakvo će vreme biti narednih dana. „U
Otvori na pravda.rs

Povezane vesti »

Nedelja pred Novosađanima uz dosta "zubatog" sunca

Nedelja pred Novosađanima uz dosta "zubatog" sunca

Radio 021 pre 28 minuta
Oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni

Oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni

RTS pre 23 minuta
Sutra oblačno sa kišom u većem delu Srbije, do 15 stepeni

Sutra oblačno sa kišom u većem delu Srbije, do 15 stepeni

Serbian News Media pre 22 minuta
Evo kakvo nas vreme očekuje

Evo kakvo nas vreme očekuje

Jugmedia pre 1 sat
Tokom dana oblačno, uveče kiša u delovima Srbije

Tokom dana oblačno, uveče kiša u delovima Srbije

NIN pre 1 sat
Oblačno sa kišom, najviša dnevna temeperatura do 16 stepeni

Oblačno sa kišom, najviša dnevna temeperatura do 16 stepeni

N1 Info pre 2 sata
VREME DANAS: Oblačno, mestimično sa kišom

VREME DANAS: Oblačno, mestimično sa kišom

Nedeljnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaRHMZ

Regioni, najnovije vesti »

Polaganjem venca na Spomen-krst u porti Uspenske crkve obeležen Dan oslobođenja Novog Sada

Polaganjem venca na Spomen-krst u porti Uspenske crkve obeležen Dan oslobođenja Novog Sada

Radio 021 pre 42 minuta
Na zdravlja – dr Katarina Janković: Mislim da je strah glavni razlog zašto se izbegavaju preventivni pregledi

Na zdravlja – dr Katarina Janković: Mislim da je strah glavni razlog zašto se izbegavaju preventivni pregledi

Glas Šumadije pre 57 minuta
Nedelja pred Novosađanima uz dosta "zubatog" sunca

Nedelja pred Novosađanima uz dosta "zubatog" sunca

Radio 021 pre 28 minuta
Kragujevac: Dodelom priznanja zatvoren 16. Međunarodni sajam turizma i seoskog turizma

Kragujevac: Dodelom priznanja zatvoren 16. Međunarodni sajam turizma i seoskog turizma

Pressek pre 42 minuta
Otkriveno spomen-obeležje kapetanu Vladanu Jovanoviću u Karađorđevom parku

Otkriveno spomen-obeležje kapetanu Vladanu Jovanoviću u Karađorđevom parku

Pirotske vesti pre 7 minuta