Meteorolozi objavili kad u Srbiju stiže jače zahlađenje i kad će biti jutarnjih mrazeva

Kakvo će vreme biti u narednom periodu u Srbiji?

Republički hidrometeorološki zavod objavio je jutros da će danas u Srbiji biti umereno do potpuno oblačno, na jugu i jugozapadu mestimično sa slabom kišom. „Vetar slab do umeren južni, na severu slab severni. Najviša dnevna temperatura od 11 do 16 °C. Tokom večeri i noći kiša se očekuje i u ostalim predelima naše zemlje, osim na severu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme“,kaže RHMZ. Vreme narednih dana Takođe, oni navode i kakvo će vreme biti narednih dana. „U