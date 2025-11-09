Nedelja pred Novosađanima uz dosta "zubatog" sunca
Radio 021 pre 2 sata | 021.rs
Nedelja pred nama, iako će startovati tmurno i uz moguću kišu, biće mahom suva, uz dosta sunčanih intervala.
U ponedeljak tmurno i moguća je kiša, a temperatura će se kretati od 7 do 10 stepeni. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. U utorak suvo, promenljivo oblačno. Temperatura će biti od 4 do 11 stepeni. Sreda nešto vedrija, a temperatura će se kretati od 3 do 12 stepeni. I četvrtak umereno oblačan, uz temperaturu od 3 do 15 stepeni. Petak skoro bez oblačka, a temperatura će biti od 2 do 15 stepeni. Biometeorološka prognoza za ponedeljak, 10. novembar: Moguće