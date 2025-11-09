Nedelja pred Novosađanima uz dosta "zubatog" sunca

Radio 021 pre 2 sata  |  021.rs
Nedelja pred Novosađanima uz dosta "zubatog" sunca

Nedelja pred nama, iako će startovati tmurno i uz moguću kišu, biće mahom suva, uz dosta sunčanih intervala.

U ponedeljak tmurno i moguća je kiša, a temperatura će se kretati od 7 do 10 stepeni. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. U utorak suvo, promenljivo oblačno. Temperatura će biti od 4 do 11 stepeni. Sreda nešto vedrija, a temperatura će se kretati od 3 do 12 stepeni. I četvrtak umereno oblačan, uz temperaturu od 3 do 15 stepeni. Petak skoro bez oblačka, a temperatura će biti od 2 do 15 stepeni. Biometeorološka prognoza za ponedeljak, 10. novembar: Moguće
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Očekuje nas oblačno vreme, pad temperature i jutra sa mrazom: Nova prognoza RHMZ-a najavljuje zahlađenje

Očekuje nas oblačno vreme, pad temperature i jutra sa mrazom: Nova prognoza RHMZ-a najavljuje zahlađenje

Mondo pre 4 minuta
Oglasio se RHMZ: Danas suvo samo u ovom delu Srbije, od iduće subote čeka nas nov preokret

Oglasio se RHMZ: Danas suvo samo u ovom delu Srbije, od iduće subote čeka nas nov preokret

Telegraf pre 30 minuta
Oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni

Oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni

RTS pre 55 minuta
Zima se vraća na velika vrata Nove padavine stižu već večeras, a zahlađenje čeka Srbiju od ovog datuma

Zima se vraća na velika vrata Nove padavine stižu već večeras, a zahlađenje čeka Srbiju od ovog datuma

Alo pre 55 minuta
Sutra oblačno sa kišom u većem delu Srbije, do 15 stepeni

Sutra oblačno sa kišom u većem delu Srbije, do 15 stepeni

Serbian News Media pre 1 sat
Evo kakvo nas vreme očekuje

Evo kakvo nas vreme očekuje

Jugmedia pre 3 sata
Tokom dana oblačno, uveče kiša u delovima Srbije

Tokom dana oblačno, uveče kiša u delovima Srbije

NIN pre 3 sata
Povezane vesti »

Regioni, najnovije vesti »

Niški Filozofski o cepanju te ustanove da se napravi Fakultet srpskih studija: "Presedan, protivimo se"

Niški Filozofski o cepanju te ustanove da se napravi Fakultet srpskih studija: "Presedan, protivimo se"

Radio 021 pre 25 minuta
Kablovi pod naponom za „spornu“ zgradu na Bulevaru Nemanjića vise iznad dečijeg igrališta, nadležni ćute

Kablovi pod naponom za „spornu“ zgradu na Bulevaru Nemanjića vise iznad dečijeg igrališta, nadležni ćute

Južne vesti pre 15 minuta
Odluka o osnivanju Fakulteta srpskih studija je presedan i urušavanje temelja visokog obrazovanja

Odluka o osnivanju Fakulteta srpskih studija je presedan i urušavanje temelja visokog obrazovanja

Jugmedia pre 30 minuta
Raspored rada Doma zdravlja Leskovac u vreme državnog praznika Dan primirja u Prvom svetskom ratu

Raspored rada Doma zdravlja Leskovac u vreme državnog praznika Dan primirja u Prvom svetskom ratu

Stav.life pre 0 minuta
Filozofski fakultet u Nišu: Iskoristićemo sva pravna sredstva da bismo zaštitili svoje interese, studente i zaposlene

Filozofski fakultet u Nišu: Iskoristićemo sva pravna sredstva da bismo zaštitili svoje interese, studente i zaposlene

NIN pre 4 minuta