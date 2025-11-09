Održan protest podrške autoprevozniku Jaćimoviću: Za ponedeljak najavljen skup kod Banovine

Studenti i građani okupili su se danas na skupu podrške autoprevozniku Milomiru Jaćimoviću.

Bili su blokirani peroni autobuske stanice i raskrsnica kod železničke stanice. Blokada je trajala oko sat vremena i završena je u 16 časova. Građani su pozvani da se sutra, u 10 sati, okupe ispred Banovine, gde će Jaćimović sa sinom započeti štrajk glađu. Građani su se prvo okupili ispred Policijske uprave Novi Sad, zbog čega je jedno vreme bila blokirana raskrsnica Bulevara oslobođenja i Ulice Pavla Papa. Na skup su pozvali studenti u blokadi novosadskih