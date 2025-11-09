Subotičani i danas organizovali skup podrške Dijani Hrki

Radio 021 pre 16 minuta  |  Beta
Subotičani i danas organizovali skup podrške Dijani Hrki

Oko 300 građana Subotice okupilo se večeras na skupu podrške Dijani Hrki, koja osmi dan štrajkuje glađu tražeći da se utvrdi odgovornost za pogibiju njenog sina i još 15 osoba na novosadskoj železničkoj stanici.

Okupljeni su, na poziv zborova građana, blokirali raskrsnicu kod hotela "Patria" i na kolovozu ispisali veliki natpis "Mama". Policija je obezbeđivala skup, a navijače Crvene zvezde, koji su tu planirali da prođu, preusmerila drugim ulicama ka železničkoj stanici. Na skupu nije bilo incidenata. Ispred prostorija Srpske napredne stranke, nedaleko odatle, okupile su se pristalice te partije, a i njihov skup obezbeđuje policija. Dijana Hrka, majka Stefana Hrke,
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Glumci i radnici u kulturi ispred RTS-a: Štrajk glađu se događa na 100 metara odavde i šta ćemo uraditi?

Glumci i radnici u kulturi ispred RTS-a: Štrajk glađu se događa na 100 metara odavde i šta ćemo uraditi?

N1 Info pre 0 minuta
Subotičani održali skup podrške Dijani Hrki: Naprednjaci organizovali kontramiting

Subotičani održali skup podrške Dijani Hrki: Naprednjaci organizovali kontramiting

Nova pre 35 minuta
Glumci i radnici u kulturi ispred RTS-a: Javni servis odbio da pročita tekst o Dijani Hrki

Glumci i radnici u kulturi ispred RTS-a: Javni servis odbio da pročita tekst o Dijani Hrki

Nova pre 10 minuta
Završena blokada u Novom Sadu, autoprevoznik najavio štrajk glađu ispred Banovine

Završena blokada u Novom Sadu, autoprevoznik najavio štrajk glađu ispred Banovine

Serbian News Media pre 10 minuta
Poruka majke čija snaga pomera brda: "Zašto se plaši svog naroda, a ne plaši se među robijaše da ide?"

Poruka majke čija snaga pomera brda: "Zašto se plaši svog naroda, a ne plaši se među robijaše da ide?"

N1 Info pre 1 sat
Subotičani organizovali skup podrške Dijani Hrki

Subotičani organizovali skup podrške Dijani Hrki

Nedeljnik pre 40 minuta
„Zašto se plaši svog naroda, a ne plaši se među robijaše da ide?“: Poruka majke čija snaga pomera brda

„Zašto se plaši svog naroda, a ne plaši se među robijaše da ide?“: Poruka majke čija snaga pomera brda

Nova pre 40 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaSuboticaSrpska napredna strankaDijana Hrka

Društvo, najnovije vesti »

U Subotici skup podrške Dijani Hrki, građani izveli performans

U Subotici skup podrške Dijani Hrki, građani izveli performans

Danas pre 40 minuta
Budite se svaki put u 3 noću? Naučnici objašnjavaju zašto se to dešava

Budite se svaki put u 3 noću? Naučnici objašnjavaju zašto se to dešava

Danas pre 1 sat
Milovan Milivojević, otac poginulog mladića u „Namenskoj“, za Danas: „Vučić nije čiste savesti, svi moramo stati iza Dijane…

Milovan Milivojević, otac poginulog mladića u „Namenskoj“, za Danas: „Vučić nije čiste savesti, svi moramo stati iza Dijane Hrke i studenata“

Danas pre 2 sata
„Prekršen Ustav“: BIRODI pozvao Vučića da ukloni svoje ime sa izbornih lista u Negotinu, Mionici i Sečnju

„Prekršen Ustav“: BIRODI pozvao Vučića da ukloni svoje ime sa izbornih lista u Negotinu, Mionici i Sečnju

Danas pre 2 sata
SRCE: Vlast kriši autonomiju univerziteta odlukom o osnivanje Fakulteta za srpske studije u Nišu

SRCE: Vlast kriši autonomiju univerziteta odlukom o osnivanje Fakulteta za srpske studije u Nišu

Danas pre 1 sat