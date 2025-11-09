Subotičani i danas organizovali skup podrške Dijani Hrki

Oko 300 građana Subotice okupilo se večeras na skupu podrške Dijani Hrki, koja osmi dan štrajkuje glađu tražeći da se utvrdi odgovornost za pogibiju njenog sina i još 15 osoba na novosadskoj železničkoj stanici.

Okupljeni su, na poziv zborova građana, blokirali raskrsnicu kod hotela "Patria" i na kolovozu ispisali veliki natpis "Mama". Policija je obezbeđivala skup, a navijače Crvene zvezde, koji su tu planirali da prođu, preusmerila drugim ulicama ka železničkoj stanici. Na skupu nije bilo incidenata. Ispred prostorija Srpske napredne stranke, nedaleko odatle, okupile su se pristalice te partije, a i njihov skup obezbeđuje policija. Dijana Hrka, majka Stefana Hrke,