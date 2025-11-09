Preminuo Radoman Kanjevac, pesnik i nekadašnji urednik Drugog programa Radio Beograda

Preminuo Radoman Kanjevac, pesnik i nekadašnji urednik Drugog programa Radio Beograda

Pesnik i dugogodišnji glavni urednik Drugog programa Radio Beograda, kao i urednik brojnih radijskih emisija, Radoman Kanjevac preminuo je u 66. godini.

Od Kanjevca se na društvenim mrežama oprostio novinar i muzički kritičar Petar Peca Popović porukom: „Zbogom dragi Radomane. Sačekaj me tamo gore, da se smejemo, šetamo, smišljamo što se smislite ne može i čeznemo za mestima iz bajki. Gde fotografije neće biti mutne.“ Kanjevac je rođen 17. maja 1960. godine u Stupu. Na Fakultetu političkih nauka stekao je zvanje diplomirani politikolog za novinarstvo i komunikologiju. Početkom osamdesetih godina bio je zamenik, a
