Mol odbio da komentariše spekulacije o preuzimanju udela u NIS-u

Iz mađarske naftne kompanije Mol odbili su da komentarišu nedavne spekulacije da bi oni mogli da preuzmu 11,3 odsto udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS), koji se trenutno nalazi u posrednom vlasništvu Gazproma.

Ova mogućnost predstavljena je kao korak ka rešavanju problema sa NIS-om, nastalih kada se preduzeće našlo na udaru američkih sankcija. Mol je, naime, ponovo došao u centar pažnje kao potencijalno ključni igrač u okviru razgovora o mogućem ukidanju ili obustavi kaznenih mera američke administracije, prenosi Bloomberg, pozivajući se na izveštaj beogradskog nedeljnika NIN. Lokalni medij ne navodi svoj izvor informacija, ali ističe kako se očekuje da će ruska
