Obilne padavine i sneg stižu u Srbiju Upozorenje: Drastična promena vremena već od utorka!

Alo pre 1 sat
Obilne padavine i sneg stižu u Srbiju Upozorenje: Drastična promena vremena već od utorka!

Republički hidrometeorološki zavod najavio je promenu vremena od ponedeljka, 17. novembra. Prolazna naoblačenja s kišom očekuju se i u nastavku meseca

Prema vremenskoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, danas će u jutarnjim časovima biti magle na jugu i istoku, uglavnom u Timočkoj Krajini i po kotlinama. U toku dana pretežno sunčano i toplo, u većini mesta sa maksimalnom temperaturom od 18 do 23 stepena, osim na istoku Srbije gde se očekuje duže zadržavanje niske oblačnosti i hladnije. Vetar slab južnih smerova, krajem dana na jugu Banata u Podunavlju kao i na jugozapadu i umeren. Sutra (17.11.)
Sunčano i toplo vrijeme

RTV Novi Pazar pre 45 minuta
Posle hladnog jutra, topao novembarski dan – temperatura i do 23 stepena

Glas Zaječara pre 1 sat
Danas nas očekuje pretežno sunĉano vreme

Glas Zapadne Srbije pre 2 sata
Rhmz upozorava: U ovom delu Srbije obilne padavine i sneg, od utorka drastična promena vremena

Mondo pre 2 sata
Danas nas očekuje pretežno sunčano vreme

Glas Zapadne Srbije pre 2 sata
Vremenska prognoza za nedelju, 16. novembar: Jutro hladno, a tokom dana sunčano, do 23 stepena

Novi magazin pre 2 sata
Danas i do 23 stepena: Kakvo nas vreme očekuje naredne sedmice

N1 Info pre 3 sata
