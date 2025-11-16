Obilne padavine i sneg stižu u Srbiju Upozorenje: Drastična promena vremena već od utorka!

Republički hidrometeorološki zavod najavio je promenu vremena od ponedeljka, 17. novembra. Prolazna naoblačenja s kišom očekuju se i u nastavku meseca

Prema vremenskoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, danas će u jutarnjim časovima biti magle na jugu i istoku, uglavnom u Timočkoj Krajini i po kotlinama. U toku dana pretežno sunčano i toplo, u većini mesta sa maksimalnom temperaturom od 18 do 23 stepena, osim na istoku Srbije gde se očekuje duže zadržavanje niske oblačnosti i hladnije. Vetar slab južnih smerova, krajem dana na jugu Banata u Podunavlju kao i na jugozapadu i umeren. Sutra (17.11.)