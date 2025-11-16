Stiže nagla promena vremena, biće i snega

NIN pre 5 sati  |  Tanjug
Stiže nagla promena vremena, biće i snega

Vreme u Srbiji danas će biti pretežno sunčano i toplo, u većini mesta sa maksimalnom temperaturom od 18 do 23 stepena, osim na istoku Srbije gde se očekuje duže zadržavanje niske oblačnosti i hladnije.

Vetar slab južnih smerova, krajem dana na jugu Banata u Podunavlјu kao i na jugozapadu i umeren. Sutra će vreme u Srbiji biti promenlјivo oblačno sa sunčanim periodima, veći deo dana i dalјe toplo uz pojačanje južnog vetra, a u većini mesta dnevna temperatura biće oko i malo iznad 20 stepeni. Uveče vetar u skretanju na umeren i jak severozapadni, temperatura u osetnijem padu, a lokalno se očekuju kiša i plјuskovi sa grmlјavinom. Prestanak padavina u Vojvodini se
