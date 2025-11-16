Još sutra veoma toplo u Novom Sadu, a onda naglo zahlađenje
Nedelja pred nama u Novom Sadu će početi veoma toplo, a onda sledi naglo zahlađenje.
Ponedeljak veoma topao, temperatura će biti od 10 do 21 stepen. Duvaće umeren i jak južni vetar. Moguća je i kiša. U utorak osetno hladnije, temperatura će se kretati od 5 do 8 stepeni. Moguća je i kiša. Sreda suva, promenljivo oblačna i hladna. Temperatura će biti od 2 do 6 stepeni. Četvrtak malo vedriji i malo topliji. Minimalna temperatura biće 3, a maksimalna 12 stepeni. Petak tmuran i moguća je kiša. Temperatura će biti od 7 do 13 stepeni. Biometeorološka