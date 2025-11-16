Vremenski ekstremi u Srbiji Kraj novembra donosi 24 stepena, iznenadno nevreme i sneg od ovog datuma

Alo pre 3 sata
Vremenski ekstremi u Srbiji Kraj novembra donosi 24 stepena, iznenadno nevreme i sneg od ovog datuma

U Srbiji će sutra iznad većeg dela zemlje biti malo i umereno oblačno, toplo i vetrovito, tek ponegde sa kratkotrajnom kišom, a na istoku se ujutro očekuju magla i niska oblačnost, koja će se zadržati duže u toku dana, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ)

Duvaće umeren i jak južni vetar, u planinskim predelima jugozapadne Srbije povremeno i sa olujnim udarima, dok će se najniža temperatura kretati od 2 do 13 stepeni, a najviša od 17 do 24, u Negotinskoj Krajini oko 10 stepeni. Uveče i u toku noći očekuje se jače naoblačenje, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegde mogu biti praćeni i grmljavinom, a vetar će biti u skretanju na umeren i jak severozapadni uz osetan pad temperature. I u Beogradu će
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Rhmz: je upravo objavio ovu tabelu i svi je dobro pogledajte! Jedna stvar ide pravo u ambis, ni Beograd nije pošteđen

Rhmz: je upravo objavio ovu tabelu i svi je dobro pogledajte! Jedna stvar ide pravo u ambis, ni Beograd nije pošteđen

Blic pre 2 sata
Vremenska prognoza za ponedeljak, 17. novembar: Sutra oblačno, toplo i vetrovito, ponegde sa kišom

Vremenska prognoza za ponedeljak, 17. novembar: Sutra oblačno, toplo i vetrovito, ponegde sa kišom

Novi magazin pre 2 sata
Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 17. do 23. novembra)

Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 17. do 23. novembra)

Pressek pre 3 sata
Stiže nagla promena vremena, biće i snega

Stiže nagla promena vremena, biće i snega

NIN pre 3 sata
Još sutra veoma toplo u Novom Sadu, a onda naglo zahlađenje

Još sutra veoma toplo u Novom Sadu, a onda naglo zahlađenje

Radio 021 pre 3 sata
Spremite se na promenu i pad temperature! Evo kakvo nas vreme očekuje suta

Spremite se na promenu i pad temperature! Evo kakvo nas vreme očekuje suta

Telegraf pre 3 sata
Sunčano i toplo vrijeme

Sunčano i toplo vrijeme

RTV Novi Pazar pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SnegRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Novi predsednik Advokatske komore Beograd: Cilj je nezavisnost advokata, bez stranačke politike

Novi predsednik Advokatske komore Beograd: Cilj je nezavisnost advokata, bez stranačke politike

N1 Info pre 42 minuta
Njujork tajms o Dijani Hrka: Majka, simbol protesta, štrajkuje glađu da osveti sina

Njujork tajms o Dijani Hrka: Majka, simbol protesta, štrajkuje glađu da osveti sina

Beta pre 48 minuta
„Prljava kampanja je u toku, izbori su blizu“: Studenti se oglasili nakon što se pojavio veliki broj lažnih pratilaca na…

„Prljava kampanja je u toku, izbori su blizu“: Studenti se oglasili nakon što se pojavio veliki broj lažnih pratilaca na njihovom profilu

Nova pre 23 minuta
Mrdić: Tužilaštvo mora da uradi svoj posao da bismo došli do istine o padu nadstrešnice

Mrdić: Tužilaštvo mora da uradi svoj posao da bismo došli do istine o padu nadstrešnice

RTV pre 13 minuta
Njujork Tajms o Dijani Hrka: „Neverovatna majka“ protestnog pokreta u Srbiji, štrajkuje glađu da osveti sina

Njujork Tajms o Dijani Hrka: „Neverovatna majka“ protestnog pokreta u Srbiji, štrajkuje glađu da osveti sina

Nedeljnik pre 28 minuta