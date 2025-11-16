Spremite se na promenu i pad temperature! Evo kakvo nas vreme očekuje suta

Telegraf pre 9 sati  |  Telegraf.rs/Tanjug
U Srbiji će sutra iznad većeg dela zemlje biti malo i umereno oblačno, toplo i vetrovito, tek ponegde sa kratkotrajnom kišom, a na istoku se ujutro očekuju magla i niska oblačnost, koja će se zadržati duže u toku dana, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće umeren i jak južni vetar, u planinskim predelima jugozapadne Srbije povremeno i sa olujnim udarima, dok će se najniža temperatura kretati od 2 do 13 stepeni, a najviša od 17 do 24, u Negotinskoj Krajini oko 10 stepeni. Uveče i u toku noći očekuje se jače naoblačenje, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegde mogu biti praćeni i grmljavinom, a vetar će biti u skretanju na umeren i jak severozapadni uz osetan pad temperature. I u Beogradu će
