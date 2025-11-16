Šokantno! Milena Kačavenda pod pravnim pritiskom, podneta krivična protiv nje, evo zašto i od koga!

Alo pre 24 minuta
Šokantno! Milena Kačavenda pod pravnim pritiskom, podneta krivična protiv nje, evo zašto i od koga!

Kačavenda u problemu

Učesnica Elite Milena Kačavenda mogla bi da snosi pravne posledice zbog izjava koje je u rijalitiju uputila pevačici narodne muzike Zorici Marković. Poznato je da dve učesnice već nedeljama unazad vode žestoki sukob u Beloj kući, a sada je Ilija Marković, Zoričin sin, odlučio da stane u odbranu svoje majke i podnese tužbe protiv Kačavende. PrintScreen YouTube/Zadruga Official - Predata je krivična prijava i sprema se privatna tužba protiv nje za sve izrečene
Otvori na alo.rs

Pročitajte još

Dejan Dragojević pokrenuo biznis od: 240.000 evra Njegova devojka prvi put pred kamerama:"sledi beba" (Video)

Dejan Dragojević pokrenuo biznis od: 240.000 evra Njegova devojka prvi put pred kamerama:"sledi beba" (Video)

Blic pre 4 sati
Hitno oglašavanje lukinog oca! Aneli nije mogao da smisli, a sada stižu šok pokloni za ovu učesnicu, raskrinkao nove planove…

Hitno oglašavanje lukinog oca! Aneli nije mogao da smisli, a sada stižu šok pokloni za ovu učesnicu, raskrinkao nove planove svog sina

Alo pre 59 minuta
Starmer pod pritiskom: Sve oči uprte u nadolazeći razgovor sa Trampom!

Starmer pod pritiskom: Sve oči uprte u nadolazeći razgovor sa Trampom!

Alo pre 44 minuta
Tramp drugi put pomilovao Vilsona: Optužen za učestvovanje u nemirima na Kapitolu 2021.

Tramp drugi put pomilovao Vilsona: Optužen za učestvovanje u nemirima na Kapitolu 2021.

Večernje novosti pre 1 sat
Prvi Cakanin muž bio je ovaj poznati beograđanin Pevačica jednom otkrila razlog zbog koga su se razveli

Prvi Cakanin muž bio je ovaj poznati beograđanin Pevačica jednom otkrila razlog zbog koga su se razveli

Alo pre 3 sata
Dugo se krilo! Ova učesnica sprema pakao za Aneli Ahmić u spoljnjem svetu, raskrinkani detalji!

Dugo se krilo! Ova učesnica sprema pakao za Aneli Ahmić u spoljnjem svetu, raskrinkani detalji!

Alo pre 4 sati
Stopama Saše ilića: Bivši trener Čukaričkog preuzima grčki tim

Stopama Saše ilića: Bivši trener Čukaričkog preuzima grčki tim

Večernje novosti pre 5 sati

Ključne reči

YouTubeBela kućaKačavendaZadruga

Najnovije vesti »

(VIDEO) Marko Arnautović sa dva gola doveo Austriju na korak od Mundijala

(VIDEO) Marko Arnautović sa dva gola doveo Austriju na korak od Mundijala

Danas pre 24 minuta
Kina šalje robote u rat: Biće u prvim borbenim redovima, a deluju poput "roja dronova": Ovo potpuno menja dosadašnji način…

Kina šalje robote u rat: Biće u prvim borbenim redovima, a deluju poput "roja dronova": Ovo potpuno menja dosadašnji način ratovanja (foto, video)

Blic pre 19 minuta
"Plakala je od bola": Devojčica (12) umrla nakon brutalne kazne od 100 trbušnjaka zbog kašnjenja u školu: Nastavnica je…

"Plakala je od bola": Devojčica (12) umrla nakon brutalne kazne od 100 trbušnjaka zbog kašnjenja u školu: Nastavnica je naterala da tokom vežbe nosi i školsku torbu

Blic pre 4 minuta
Iz ovog mesta U Srbiji mladi gotovo da ni ne odlaze U velike gradove: Beleži sve više dece - sledeće godine proširuju se vrtić…

Iz ovog mesta U Srbiji mladi gotovo da ni ne odlaze U velike gradove: Beleži sve više dece - sledeće godine proširuju se vrtić i škola (foto)

Kurir pre 4 minuta
Poslanica koja se sukobila sa Trampom dobija pretnje smrću: Predsednik je nazvao izdajnicom i "ludom Mardžori"

Poslanica koja se sukobila sa Trampom dobija pretnje smrću: Predsednik je nazvao izdajnicom i "ludom Mardžori"

Kurir pre 4 minuta