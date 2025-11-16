Influenserka koju prati 3 miliona imitirala Srpkinju: Vrištala u kameru dok se predstavljate, a njena reakcija je hit

Glumica i influenserka Megan Bolton, koju su britanski gledaoci imali prilike da gledaju u serijama "Hollyouaks" i "The only way is Essex", snimila je nekoliko videa u kojima je imitirala misice s takmičenja za Mis Univerzum.

Megan, koju na mrežama prati više od 3 miliona ljudi, pozirala je s "lentom" i uzvikivala imena država iz koje dolaze učesnice. "Tajland" je posebno nasmejao njene pratioce, ali i imitacije Srpkinje zbog koje se digla velika prašina, Mongolke Jelene Egorove. Pogledajte: