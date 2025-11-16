Danas u Srbiji do 23 stepena, a od ovog datuma dolazi zahlađenje sa snegom

Nova pre 37 minuta  |  Autor: Nova.rs
Danas u Srbiji do 23 stepena, a od ovog datuma dolazi zahlađenje sa snegom

Prvo neobično toplo vreme za ovo doba godine, pa onda naglo zahlađenje.

Republički hidrometeorološki zavod najavio je da će danas ujutro na jugu i istoku, uglavnom u Timočkoj Krajini i po kotlinama, biti magla. U toku dana pretežno sunčano i toplo, u većini mesta sa maksimalnom temperaturom od 18 do 23 °C, osim na istoku Srbije gde se očekuje duže zadržavanje niske oblačnosti i hladnije. Vetar slab južnih smerova, krajem dana na jugu Banata u Podunavlјu kao i na jugozapadu i umeren. „Sutra 17.11. promenlјivo oblačno sa sunčanim
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Danas i do 23 stepena: Kakvo nas vreme očekuje naredne sedmice

Danas i do 23 stepena: Kakvo nas vreme očekuje naredne sedmice

N1 Info pre 52 minuta
Toplo do ponedeljka, a onda nagli preokret: Stižu hladan talas i kiša

Toplo do ponedeljka, a onda nagli preokret: Stižu hladan talas i kiša

Euronews pre 38 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

BanatSneg

Društvo, najnovije vesti »

Vučić čestitao Dan Kopnene vojske: Nastavljamo sa vašim jačanjem i unapređivanjem

Vučić čestitao Dan Kopnene vojske: Nastavljamo sa vašim jačanjem i unapređivanjem

RTV pre 3 minuta
Danas je Đurđic – Zaštitnik obućara i krojača

Danas je Đurđic – Zaštitnik obućara i krojača

InfoKG pre 12 minuta
Vučić čestitao Dan Kopnene vojske: Nastavljamo sa vašim jačanjem i unapređivanjem

Vučić čestitao Dan Kopnene vojske: Nastavljamo sa vašim jačanjem i unapređivanjem

RTS pre 3 minuta
Studenti u Nišu odaju sutra počast koleginici preminuloj od posledica povreda u padu nadstrešnice

Studenti u Nišu odaju sutra počast koleginici preminuloj od posledica povreda u padu nadstrešnice

Danas pre 13 minuta
Niški studenti sutra odaju poštu studentkinji koja je umrla od povreda zadobijenih u padu nadstrešnice

Niški studenti sutra odaju poštu studentkinji koja je umrla od povreda zadobijenih u padu nadstrešnice

Radio 021 pre 13 minuta