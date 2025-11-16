Danas u Srbiji do 23 stepena, a od ovog datuma dolazi zahlađenje sa snegom

Prvo neobično toplo vreme za ovo doba godine, pa onda naglo zahlađenje.

Republički hidrometeorološki zavod najavio je da će danas ujutro na jugu i istoku, uglavnom u Timočkoj Krajini i po kotlinama, biti magla. U toku dana pretežno sunčano i toplo, u većini mesta sa maksimalnom temperaturom od 18 do 23 °C, osim na istoku Srbije gde se očekuje duže zadržavanje niske oblačnosti i hladnije. Vetar slab južnih smerova, krajem dana na jugu Banata u Podunavlјu kao i na jugozapadu i umeren. „Sutra 17.11. promenlјivo oblačno sa sunčanim