Nedeljnik pre 1 sat
Bajatović: Srbija spremna na svaki dogovor, NIS mora da radi

Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović rekao je danas da će Srbija podržati svaki predlog ruske strane – da proda Naftnu industriju Srbije (NIS) nekom trećem, da će ponuditi da otkupi NIS – ali da naftna industrija mora da radi.

On je na RTS-u rekao da još ne bi govorio o nacionalizaciji, ali da nema mnogo izbora jer se rizikuje rad kompletnog bankarskog sistema Srbije, a to je najopasnije. „Nema više vremena i moramo doneti odluku. Bilo je jasno da menadžersko preuzimanje neće proći, samo jasan plan kako će izaći ruski kapital, a to nije volja Srbije već američkih sankcija. Takav plan nije predat OFAC-u od strane ruske strane. Mi ćemo podržati bilo šta što predlaže ruska strana, ostaje
