„Marš sa Drine“: Najava obustave projekta Jadar služi samo da se smiri situacija
Nedeljnik pre 28 minuta
Udruženje „Marš sa Drine“ ocenilo je danas da najava obustave projekta Jadar služi samo da se smiri situacija, a da je taj projekat daleko od zaustavljanja.
Naveli su da su i ranije bili svedoci „obustave“, uoči izbora 2022. godine, korišćene da se uguši otpor i projekat skloni iz fokusa javnosti. „Takve pauze uvek su služile nastojanju da se smiri situacija tokom izbornih ciklusa, kako bi se isti projekat kasnije vratio pod drugim imenom. Uprkos obećanjima o ‘transformaciji’, ekološki uticaji projekta, pravne nepravilnosti i nedostatak transparentnosti ostaju nepromenjeni. Takođe je poznato da su, odmah nakon