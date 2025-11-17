„Marš sa Drine“: Najava obustave projekta Jadar služi samo da se smiri situacija

Udruženje „Marš sa Drine“ ocenilo je danas da najava obustave projekta Jadar služi samo da se smiri situacija, a da je taj projekat daleko od zaustavljanja.

Naveli su da su i ranije bili svedoci „obustave“, uoči izbora 2022. godine, korišćene da se uguši otpor i projekat skloni iz fokusa javnosti. „Takve pauze uvek su služile nastojanju da se smiri situacija tokom izbornih ciklusa, kako bi se isti projekat kasnije vratio pod drugim imenom. Uprkos obećanjima o ‘transformaciji’, ekološki uticaji projekta, pravne nepravilnosti i nedostatak transparentnosti ostaju nepromenjeni. Takođe je poznato da su, odmah nakon