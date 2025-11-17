Vozači, pažnja: Počinje velika akcija saobraćajne policije, ovi prekršaji biće sankconisani

Nova pre 2 sata
Vozači, pažnja: Počinje velika akcija saobraćajne policije, ovi prekršaji biće sankconisani
Od 17. do 23. novembra u 34 evropske države članice organizacije ROADPOL (mreža saobraćajnih policija Evrope), biće sprovedena međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja koje čine vozači autobusa i teretnih vozila. „Saobraćajna policija će patrole prvenstveno usmeravati na puteve sa najintenzivnijim saobraćajem autobusa i teretnih vozila i kontrolisaće poštovanje odredbi Zakona o radnom vremenu posade vozila u
