RHMZ izdao upozorenje: očekuju se obilne padavine na jugu i jugoistoku Srbije

Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je upozorenje na veliku količinu padavina za područa južne i jugoistočne Srbije za utorak 18. novembar i sredu 19. novembar 2025. godine.

Prema prognozi RHMZ-a, očekuje se oblačno i osetno hladnije vreme, praćeno obilnom kišom, naročito u jugozapadnim, južnim i jugoistočnim krajevima. Na području Kosova i Metohije prognozira se 50 do 100 mm kiše za dva dana, dok se u regionima jugozapadne i jugoistočne Srbije očekuje 30 do 60 mm padavina za 48 sati. Za utorak, 18. novembar, najavljeno je oblačno i hladnije vreme. Na severu Vojvodine biće suvo, dok će u ostatku zemlje mestimično padati kiša. U