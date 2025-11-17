Janik Siner osvojio veliki trofej, na terenu se pojavila devojka rodom iz Srebrenice, a ovaj gost je ukrao šou

Italijanski teniser Janik Siner osvojio je sinoć Završni masters u Torinu, pošto je u finalu savladao Karlosa Alkaraza rezultatom 2:0, po setovima 7:6, 7:5.

Tako je Italijan na dominantan način došao do drugog naslova u nizu u Torinu, pošto je i prethodne godine slavio. Interesantno, dve godine zaredom, Janik Siner je do titule dolazio bez izgubljenog seta, a na kraju ove sezone potvrdio je da je u sjajnoj formi. On je takmičarsku godinu završio sa dva Grend slema u svojim rukama, a rivalstvo sa Karlosom Alkarazom predstavlja novu eru svetskog tenisa. Posle osvajanja titule, na terenu se pojavila njegova devojka,