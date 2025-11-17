Smrtna kazna bivšoj premijerki zbog smrtonosnog suzbijanja protesta

Vesti online pre 37 minuta  |  RTS.rs, Vesti online (J. V.)
Smrtna kazna bivšoj premijerki zbog smrtonosnog suzbijanja protesta

Bivša premijerka Bangladeša Šeik Hasina Vazed osuđena je na smrt zbog nasilnog suzbijanja prošlogodišnjih antivladinih protesta u kojima su, prema podacima UN, ubijene stotine ljudi. Hasini Vazed, kojoj je suđeno za zločine protiv čovečnosti, trenutno se sudi u odsustvu, jer se nalazi u bekstvu u Indiji.

Šeik Hasina Vazed proglašena je krivom jer je dozvolila upotrebu smrtonosne sile protiv demonstranata tokom prošlogodišnjih protesta, kao i zbog “nesposobnosti” da spreči zločine počinjene nad njima. Odeljenje za kriminalističke istrage bangladeške policije saopštilo je u oktobru da su Šeik Hasina i još 260 osoba proglašeni beguncima zbog optužbi za izdaju. Šeik Hasina Vazed je nakon što je u avgustu prošle godine podnela ostavku, zajedno sa sestrom vojnim
Ključne reči

UNIndijaŠeikvestisvetsmrtna kaznabangladeš

