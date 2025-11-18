Dva muškarca izbodena nožem Hitna pomoć prevezla ženu, koja je oborena kao pešak do bolnice

Alo pre 53 minuta
Dva muškarca izbodena nožem Hitna pomoć prevezla ženu, koja je oborena kao pešak do bolnice

Dvojica muškarca stara 39 i 40 godina zadobila su teške povrede nakon što ih je 34-godišnji muškarac napao nožem, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Dvojica muškarca imala su rane po rukama i butinama i prevezena su u Zemunsku bolnicu, gde je dovezen i napadač koji je imao lakše povrede glave. Ubadanje nožem se dogodilo u 22.38 u ulici Milutina Milankovića na Novom Beogradu. Žena stara 34 godine oborena je kao pešak sinoć u 22.36 kod prodavnice "Emmezeta" na auto-putu i prevezna je u Zemunsku bolnicu sa lakšim povredama. Tokom noći je obavljeno 120 intervencija od kojih je 17 obavljeno na javnom mestu. Za pomoć
