Dva muškarca izbodena nožem Hitna pomoć prevezla ženu, koja je oborena kao pešak do bolnice

Dvojica muškarca stara 39 i 40 godina zadobila su teške povrede nakon što ih je 34-godišnji muškarac napao nožem, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Dvojica muškarca imala su rane po rukama i butinama i prevezena su u Zemunsku bolnicu, gde je dovezen i napadač koji je imao lakše povrede glave. Ubadanje nožem se dogodilo u 22.38 u ulici Milutina Milankovića na Novom Beogradu. Žena stara 34 godine oborena je kao pešak sinoć u 22.36 kod prodavnice "Emmezeta" na auto-putu i prevezna je u Zemunsku bolnicu sa lakšim povredama. Tokom noći je obavljeno 120 intervencija od kojih je 17 obavljeno na javnom mestu. Za pomoć