Zabelela se Srbija! Evo gde ovog jutra pada sneg

Alo pre 33 minuta
Zabelela se Srbija! Evo gde ovog jutra pada sneg

Sneg ovog jutra pada na Zlatiboru i Zlataru

Na Zlatiboru i Zlataru ovog jutra provejava sneg. Na Zlatiboru je u 11 sati jutros izmereno 0 stepeni, a ista situacija je i na Crnom vrhu. Na Zlataru je u 11 sati izmereno 2 stepena. Trenutno najtoplije je u Vranju gde je izmereno 11 stepeni. U Beogradu je u 11 sati izmereno 6 stepeni. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) danas biti oblačno i osetno hladnije. Na severu Vojvodine suvo, a u ostalom delu zemlje mestimično sa kišom koja će u
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Sutra oblačno, ali suvo u većini krajeva, kiša samo na jugu i jugoistoku

Sutra oblačno, ali suvo u većini krajeva, kiša samo na jugu i jugoistoku

Serbian News Media pre 3 minuta
Spremite se! Potop očekuje ove delove Srbije, pašće i do 70 litara kiše: Evo i kada

Spremite se! Potop očekuje ove delove Srbije, pašće i do 70 litara kiše: Evo i kada

Telegraf pre 3 minuta
Kišovito i hladno vreme u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici

Kišovito i hladno vreme u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici

IndeksOnline pre 58 minuta
Upozorenje RHMZ za Bujanovac: Kiša ne planira da stane

Upozorenje RHMZ za Bujanovac: Kiša ne planira da stane

Bujanovačke pre 48 minuta
(Video) Ovde u Srbiji od jutros pada sneg: Temperatura ispod nule, a tek stiže naglo zahlađenje

(Video) Ovde u Srbiji od jutros pada sneg: Temperatura ispod nule, a tek stiže naglo zahlađenje

Blic pre 1 sat
MUP SRBIJE UPOZORAVA VOZAČE NA NAGLI PAD TEMPERATURE I OBILNE PADAVINE

MUP SRBIJE UPOZORAVA VOZAČE NA NAGLI PAD TEMPERATURE I OBILNE PADAVINE

Pirotske vesti pre 1 sat
Stiglo zahlađenje, ali prave zime još neće biti

Stiglo zahlađenje, ali prave zime još neće biti

Morava info pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VranjeVojvodinaZlatiborSnegRHMZ

Vojvodina, najnovije vesti »

Kako je protekla prva treća smena u novosadskom Domu zdravlja

Kako je protekla prva treća smena u novosadskom Domu zdravlja

RTV pre 18 minuta
GSP-a linije 1, 8, 17, 21, 22, 23, 24, 30 u sredu menjaju trasu zbog radova

GSP-a linije 1, 8, 17, 21, 22, 23, 24, 30 u sredu menjaju trasu zbog radova

Radio 021 pre 3 minuta
Deo Grbavice bez grejanja, a pojedine ulice u gradu bez vode zbog havarije

Deo Grbavice bez grejanja, a pojedine ulice u gradu bez vode zbog havarije

NoviSad.com pre 23 minuta
Festival folklora „Petrovgradski đerđef“: Pun Kulturni centar, sedam ansambala i 143.000 dinara za Dijanu Maljković…

Festival folklora „Petrovgradski đerđef“: Pun Kulturni centar, sedam ansambala i 143.000 dinara za Dijanu Maljković Petrovgradski đerđef

Volim Zrenjanin pre 3 minuta
"Najnormalniji ljudi na svetu": Izložba posvećena "novosadskoj dvanaestorki" u četvrtak u CK13

"Najnormalniji ljudi na svetu": Izložba posvećena "novosadskoj dvanaestorki" u četvrtak u CK13

Moj Novi Sad pre 8 minuta