Zabelela se Srbija! Evo gde ovog jutra pada sneg

Sneg ovog jutra pada na Zlatiboru i Zlataru

Na Zlatiboru i Zlataru ovog jutra provejava sneg. Na Zlatiboru je u 11 sati jutros izmereno 0 stepeni, a ista situacija je i na Crnom vrhu. Na Zlataru je u 11 sati izmereno 2 stepena. Trenutno najtoplije je u Vranju gde je izmereno 11 stepeni. U Beogradu je u 11 sati izmereno 6 stepeni. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) danas biti oblačno i osetno hladnije. Na severu Vojvodine suvo, a u ostalom delu zemlje mestimično sa kišom koja će u