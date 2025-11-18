Tragedija u Tuzli: Broj žrtava požara u Domu penzionera porastao na 17

BBC News pre 3 sata

Broj žrtava u požaru u Domu penzionera u Tuzli porastao je na 17, objavilo je sarajevsko Oslobođenje, pozivajući se na tuzlanski Univerzitetsko-klinički centar.

U požaru koji je izbio 4. novembra uveče, najvećoj nesreći u Tuzli u novijoj istoriji, teže je povređeno je više od 30 ljudi.

Saopšteno je da su 17. novembra preminule dve korisnice Doma koje su bile na lečenju.

Među povređenima su bili korisnici i zaposleni u Domu penzionera, kao i policajci, vatrogasci i medicinski radnici, rekao je tuzlanski gradonačelnik Zijad Lugavić.

Mirsad Bakalović, direktor Doma za penzionere, podneo je ostavku odmah posle tragedije.

Tužilaštvo Tuzlanskog kantona, jednog od 10 u Federaciji Bosni i Hercegovini, vodi opsežnu istragu kako bi se utvrdila odgovornost za propuste, saopšteno je.

Uzrok nesreće: kratak spoj

Dosadašnjom istragom utvrđeno je da je požar u Domu penzionera uzrokovan kratkim spojem na kablu radio-prijemnik, saopštilo je tužilaštvo u Tuzli, citirajući nalaze veštaka elektrostruke.

Uređaj je bio mehanički i termički opterećen pošto je bio stisnut između dušeka, zida i metalnog dela kreveta, dodali su.

Istraga se nastavlja, a biće analizirane sve okolnosti nastanka požara, odgovornost i propusti u radu, kao i sve činjenice u vezi sa preduzetim ili nepreduzetim merama bezbednosti i protivpožarne zaštite u objektu, rekli su iz tužilaštva.

REUTERS/Amel Emrić Višespratnica u Tuzli posle smrtonosnog požara

Požar je zahvatio sedmi sprat zgrade Doma penzionera u Tuzli 4. novembra u večernjim satima.

Na tom spratu su uglavnom bile smeštene nepokretne osobe, preneli su mediji.

Korisnica Doma za penzionere, Ruža Kajić, rekla je da živi na trećem spratu zgrade i da se probudila nakon što je čula „pucketanje".

„Pogledala sam kroz prozor i videla kako zapaljeni materijal pada odozgo.

„Istrčala sam u hodnik. Na gornjim spratovima su bili nepokretni ljudi", rekla je za BHRT.

Nermin Nikšić, predsednik Vlade Federacije BiH, jednog od dva enteta BiH, nazvao je požar „katastrofom ogromnih razmera".

Upitan zašto su nepokretni korisnici doma bili na visokim spratovima, gradonačelnik Tuzle je odgovorio da uprava Dom penzionera određuje smeštaj ljudi i da on nema informaciju zašto je neko na prvom, trećem ili petom spratu.

NIDAL SALJIC/EPA/Shutterstock

Faruk Begtašević, tuzlanski fotoreporter, objavio je na Fejsbuku potresnu priču o scenama koje je zatekao ispred zgrade Doma penzionera u Tuzli.

„Kad sam stigao, pripremio sam objektiv i odmah pogled uputio ka vatrenoj stihiji na vrhu zgrade. Jeziv trenutak dodatno je pojačao prizor sa sprat niže.

„Na prozoru je bio čovek kojem su ljudi sa ulice dobacivali da se skloni. Dugo je bio na prozoru.

„Dim je počeo da ispunjava njegovu sobu, a on kao da nas je bespomoćno gledao.

„Posle par trenutaka više ga tu nije bilo. Samo da je dobro", napisao je Begtašević.

REUTERS/Mersiha Bajrić Višespratnica u Tuzli u kojoj je izbio požar

NIDAL SALJIC/EPA/Shutterstock

REUTERS/Amel Emrić

NIDAL SALJIC/EPA/Shutterstock

REUTERS/Mersiha Bajrić

AVAZ via REUTERS TV/Handout via REUTERS Spasioci iznose jednog od povređenih iz Doma penzionera

REUTERS/Mersiha Bajrić

REUTERS/Mersiha Bajrić

REUTERS/Amel Emrić

REUTERS/Amel Emrić Izgoreli spratovi zgrade Doma penzionera u Tuzli

