Povećan broj stradalih u nedavnom požaru u Domu penzionera u Tuzli - preminule još dve osobe

Broj žrtava nedavnog požara u Domu penzionera u Tuzli povećan je na 17, nakon što su u protekla 24 sata preminule još dve osobe.

Reč je o dvema korisnicama Doma koje su bile hospitalizovane u Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla. "Trenutno su u UKC-u na hospitalizaciji dva pacijenta na Klinici za interne bolesti", saopšteno je iz tuzlanskog UKC-a, prenosi sarajevski portal Klix. Iz Tužilaštva Tuzlanskog kantona su naveli da će danas biti izdate naredbe i biće urađena obdukcija tela preminulih žena. U požaru, koji je u Domu penzionera izbio 4. novembra, na licu mesta je poginulo 11 osoba,