Tuzla: Još dve žrtve požara u Domu penzionera, ukupno ih je 17

RTV pre 5 sati  |  Tanjug
Tuzla: Još dve žrtve požara u Domu penzionera, ukupno ih je 17

TUZLA - Broj žrtava nedavnog požara u Domu penzionera u Tuzli povećan je na 17, nakon što su u protekla 24 sata preminule još dve osobe.

Reč je o dvema korisnicama Doma koje su bile hospitalizovane u Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla. "Trenutno u UKC-u na hospitalizaciji su dva pacijenta na Klinici za interne bolesti", saopšteno je iz tuzlanskog UKC-a, prenosi sarajevskii portal Klix. Iz Tužilaštva Tuzlanskog kantona su naveli da će danas biti izdate naredbe i obaviće se obdukcija tela preminulih žena. U požaru, koji je u Domu penzionera izbio 4. novembra, na licu mesta je stradalo 11 osoba, dok
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Tragedija u Tuzli: Broj žrtava požara u Domu penzionera porastao na 17

Tragedija u Tuzli: Broj žrtava požara u Domu penzionera porastao na 17

BBC News pre 1 sat
Broj žrtava požara u Domu penzionera u Tuzli porastao na 17

Broj žrtava požara u Domu penzionera u Tuzli porastao na 17

Vesti online pre 1 sat
Tragedija u Tuzli: Broj žrtava požara u Domu penzionera porastao na 17

Tragedija u Tuzli: Broj žrtava požara u Domu penzionera porastao na 17

Južne vesti pre 1 sat
Povećan broj stradalih u nedavnom požaru u Domu penzionera u Tuzli - preminule još dve osobe

Povećan broj stradalih u nedavnom požaru u Domu penzionera u Tuzli - preminule još dve osobe

Radio 021 pre 4 sati
Broj žrtava požara u Domu penzionera u Tuzli porastao na 17

Broj žrtava požara u Domu penzionera u Tuzli porastao na 17

RTS pre 4 sati
Još dve žrtve požara u Domu penzionera u Tuzli, crni bilans porastao na 17

Još dve žrtve požara u Domu penzionera u Tuzli, crni bilans porastao na 17

Euronews pre 5 sati
Broj žrtava porastao na 17: Preminule još dve osobe iz Doma penzionera u Tuzli

Broj žrtava porastao na 17: Preminule još dve osobe iz Doma penzionera u Tuzli

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoTuzlapožar

Svet, najnovije vesti »

Joveva o pritiscima na United media: Ako padne sloboda medija – pada i sloboda kao takva

Joveva o pritiscima na United media: Ako padne sloboda medija – pada i sloboda kao takva

N1 Info pre 18 minuta
Zelenski u Španiji razgovarao o jačanju saradnje odbrambenih industrija

Zelenski u Španiji razgovarao o jačanju saradnje odbrambenih industrija

RTV pre 33 minuta
Putin: Saradnja između Rusije i Kine nije usmerena ni protiv koga

Putin: Saradnja između Rusije i Kine nije usmerena ni protiv koga

RTV pre 23 minuta
Orban: Brisel u velikim problemima, traži nova sredstva za Ukrajinu

Orban: Brisel u velikim problemima, traži nova sredstva za Ukrajinu

RTV pre 23 minuta
Marta Kos: „Crna Gora je kao trećina Beča, možemo je primiti bez velikih reformi EU“

Marta Kos: „Crna Gora je kao trećina Beča, možemo je primiti bez velikih reformi EU“

Nova pre 38 minuta