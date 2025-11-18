Broj žrtava požara u Domu penzionera u Tuzli porastao na 17

RTS pre 8 minuta
Broj žrtava požara u Domu penzionera u Tuzli porastao na 17

Broj žrtava nedavnog požara u Domu penzionera u Tuzli povećan je na 17, pošto su u protekla 24 sata preminule još dve osobe.

Reč je o dvema korisnicama Doma koje su bile hospitalizovane u Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla. "Trenutno su u UKC-u na hospitalizaciji dva pacijenta na Klinici za interne bolesti", saopšteno je iz tuzlanskog UKC-a. Iz Tužilaštva Tuzlanskog kantona su naveli da će danas biti izdate naredbe i obaviće se obdukcija tela preminulih žena. U požaru, koji je u Domu penzionera izbio 4. novembra, na licu mesta je stradalo 11 osoba, dok je bilo povređeno više od 30
