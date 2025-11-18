Umrle još dvije žene, ukupno je 17 poginulih u požaru u Domu penzionera Tuzla

Još dvije osobe, koje su povrijeđene u požaru u Domu penzionera u Tuzli 4. novembra, su preminule, prema navodima iz izvještaja Univerzitetsko-kliničkog centra Tuzla (UKCT) od 17. novembra ujutro.

Broj poginulih ovim je porastao na 17. "U protekla 24 sata u UKCT preminule su dvije korisnice Doma penzionera koje su nakon požara bile hospitalizirane na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju. Trenutno u UKCT na hospitalizaciji su dva pacijenta koja su hospitalizirana na Klinici za interne bolesti", navodi se u saopštenju iz ovog bolničkog centra. Osim do sada preminulih 17 štićenika Doma penzionera, u požaru je povrijeđeno više od 30 osoba. Istražitelji u