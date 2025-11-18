Deep Purple objavio nove datume mad in europe turneje – u Beogradskoj areni 10. oktobra 2026.

Kurir pre 1 sat
Deep Purple objavio nove datume mad in europe turneje – u Beogradskoj areni 10. oktobra 2026.

Globalne rock ikone Deep Purple danas najavljuju nove datume svoje evropske turneje zakazane za 2026. godinu.

Koncert u Beogradu zakazan je za 10. oktobar 2026. u Beogradskoj areni. Poznati po tome što više od pet decenija definišu zvuk rock muzike, Deep Purple ostaju jedni od najcenjenijih izvođača uživo na svetu. Kao predgrupa, u Beogradskoj areni, nastupiće bend “JAYLER”, koji će domaćoj publici dati sjajnu uvertiru za spektakl koji sledi. Ulaznice će biti u prodaji od petka, 21. novembra 2025. u 10 časova putem eFinity platforme. Malo je bendova u istoriji rock muzike
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Deep Purple objavio nove datume MAD IN EUROPE turneje – U Beogradskoj areni 10. oktobra 2026.

Deep Purple objavio nove datume MAD IN EUROPE turneje – U Beogradskoj areni 10. oktobra 2026.

Balkan Rock pre 28 minuta
Deep Purple objavio nove datume mad in europe turneje: U Beogradskoj areni 10. oktobra 2026. - Ulaznice u prodaji od 21…

Deep Purple objavio nove datume mad in europe turneje: U Beogradskoj areni 10. oktobra 2026. - Ulaznice u prodaji od 21. novembra

Blic pre 23 minuta
Deep Purple objavio nove datume mad in europe turneje - u Beogradskoj areni 10. oktobra 2026.

Deep Purple objavio nove datume mad in europe turneje - u Beogradskoj areni 10. oktobra 2026.

Telegraf pre 23 minuta
Leni Kravic ponovo u Beogradu: Očekuje nas veliki koncert na Ušću

Leni Kravic ponovo u Beogradu: Očekuje nas veliki koncert na Ušću

N1 Info pre 1 sat
Leni Kravic ponovo u Beogradu u junu 2026.

Leni Kravic ponovo u Beogradu u junu 2026.

Danas pre 1 sat
Deep Purple objavio nove datume mad in europe turneje – u Beogradskoj areni 10. oktobra 2026.

Deep Purple objavio nove datume mad in europe turneje – u Beogradskoj areni 10. oktobra 2026.

Alo pre 1 sat
Deep Purple ponovo u Beogradu: Zakazan koncert u Beogradskoj areni

Deep Purple ponovo u Beogradu: Zakazan koncert u Beogradskoj areni

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Beogradska Arenakoncertdeep purple

Zabava, najnovije vesti »

Šta se dešava sa zabranom dizelaša? Eu donela važnu odluku za vozače

Šta se dešava sa zabranom dizelaša? Eu donela važnu odluku za vozače

Kamatica pre 18 minuta
Scenaristi o Tvrđavi: Studentska ideja realizovana kao serija inspirisana ličnim iskustvom

Scenaristi o Tvrđavi: Studentska ideja realizovana kao serija inspirisana ličnim iskustvom

RTS pre 34 minuta
Armani Exchange oživeo noćni život Beograda: Klub Kult pulsirao u ritmu mode i muzike

Armani Exchange oživeo noćni život Beograda: Klub Kult pulsirao u ritmu mode i muzike

Nedeljnik pre 4 minuta
Huawei FreeBuds 7i: Nova generacija bežičnih slušalica donosi unapređeno poništavanje buke i impresivan zvuk

Huawei FreeBuds 7i: Nova generacija bežičnih slušalica donosi unapređeno poništavanje buke i impresivan zvuk

Nedeljnik pre 18 minuta
Ginisov rekorder pred kamerama N1 rukom razbio 44 kokosa (VIDEO)

Ginisov rekorder pred kamerama N1 rukom razbio 44 kokosa (VIDEO)

N1 Info pre 23 minuta