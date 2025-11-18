Priveden maloletni Milan Jaćimović, studenti zovu u PS u Radničkoj ulici (FOTO i VIDEO)

Studenti u blokadi novosadskog univerziteta saopštili su da je 16-godišnji sin Milomira Jaćimovića Milan priveden i da se nalazi u Policijskoj stanici Stari Grad u Radničkoj ulici.

Oni pozivaju kolege i građane da što pre dođu ispred Policije i da mu pruže podršku. Ovaj poziv dele i novosadski zborovi. Milan Jaćimović je danas saopštio da je on jedan od povređenih tinejdžera u sinoćnjoj akciji. Kako kaže, on je otišao do stana u blizini Banovine da se osveži, a pri izlasku su ga priveli i odvezli u stanicu. On se trenutno nalazi u stanici sa advokaticom Tanjom Arsić. Nakon što je Milanov izabrani advokat preuzeo slučaj, Arsić je dala izjavu