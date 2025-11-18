Sin Milomira Jaćimovića pušten iz policijske stanice: Nije ni saslušan

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs, Beta
Sin Milomira Jaćimovića pušten iz policijske stanice: Nije ni saslušan

Milan Jaćimović, sin autoprevoznika Milomira Jaćimovića, pušten je iz Policijske stanice Stari grad.

Iako su mediji prethodno javili da je saslušan, njegov branilac Petar Prelić saopštio je da Milan Jaćimović nije saslušan jer njegov otac nije prisutan, a on je maloletan. Kako je istakao tom prilikom prekršeno je više protokola, te dodao da je u pitanju "klasična primena sile ljudi bez integriteta i znanja". "Nikakve potrebe za ovim nije bilo, niti je po zakonu da privodiš dete u prekršajnom postupku, bez naredbe suda i nisi ga zatekao u vršenju prekršaja", naveo
