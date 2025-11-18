Zborovi Novog Sada: Svi u Kampus u 18h

Luftika pre 1 sat
Zborovi Novog Sada: Svi u Kampus u 18h

Zborovi Novi Sad pozivaju sugrađane da se u 18 sati okupe u Kampusu Novosadskog univerziteta. – Večeras svi protiv nasilja režimskih odreda nad decom, studentima i građanima.

Studenti zovu, Novi Sad ne ćuti – poručili su i dodali: – Vidimo se u kampusu u 18 časova. Podsećamo, studenti i građani Novog Sada sinoć su se usprotivili odvoženju autobusa Milomira Jaćimovića koji mu je juče vraćen, a potom i uklonjen, nakon što su jake snage policije gurale građane, koristile biber sprej, a bilo je i udaraca koje su dobile najviše mladi ljudi i žene. Izvor: Moj Novi Sad Sin Milomira Jaćimovića ponovo stupa u štrajk glađu, protest zbog odvoženja
