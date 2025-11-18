Leni Kravic ponovo u Beogradu: Očekuje nas veliki koncert na Ušću

Leni Kravic najavio je koncert 17. juna u Beogradu.

Muzičar koji je četvorostruki dobitnik Gremi nagrade, tekstopisac, producent, multiinstrumentalista i prava višestruka ikona, Leni Kravic objavljuje najnovije datume svoje koncertne turneje Lenny Kravitz Live 2026. Jedan od najuticajnijih savremenih muzičara ponovo stiže u Beograd, gde će 17. juna održati koncert na Ušću – događaj koji domaćoj publici pruža retku priliku da uživo čuje stvaralaštvo jednog od najznačajnijih umetnika današnjice. Ulaznice će biti u