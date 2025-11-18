Leni Kravic ponovo u Beogradu: Očekuje nas veliki koncert na Ušću

N1 Info pre 3 minuta  |  N1 Beograd
Leni Kravic ponovo u Beogradu: Očekuje nas veliki koncert na Ušću

Leni Kravic najavio je koncert 17. juna u Beogradu.

Muzičar koji je četvorostruki dobitnik Gremi nagrade, tekstopisac, producent, multiinstrumentalista i prava višestruka ikona, Leni Kravic objavljuje najnovije datume svoje koncertne turneje Lenny Kravitz Live 2026. Jedan od najuticajnijih savremenih muzičara ponovo stiže u Beograd, gde će 17. juna održati koncert na Ušću – događaj koji domaćoj publici pruža retku priliku da uživo čuje stvaralaštvo jednog od najznačajnijih umetnika današnjice. Ulaznice će biti u
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Lenny Kravitz nastupa u Beogradu!

Lenny Kravitz nastupa u Beogradu!

Buro pre 8 minuta
Veliki povratak Lennyja Kravitza u Beograd: Koncert zakazan za 17. jun na Ušću

Veliki povratak Lennyja Kravitza u Beograd: Koncert zakazan za 17. jun na Ušću

Blic pre 43 minuta
Veliki povratak Lennyja Kravitza u Beograd

Veliki povratak Lennyja Kravitza u Beograd

Balkan Rock pre 47 minuta
Lenny Kravitz u pulskoj Areni

Lenny Kravitz u pulskoj Areni

Balkan Rock pre 52 minuta
Veliki povratak Lennyja Kravitza u Beograd – Koncert zakazan za 17. jun na Ušću

Veliki povratak Lennyja Kravitza u Beograd – Koncert zakazan za 17. jun na Ušću

Kurir pre 22 minuta
Veliki povratak Lennyja Kravitza u Beograd – Koncert zakazan za 17. jun na Ušću

Veliki povratak Lennyja Kravitza u Beograd – Koncert zakazan za 17. jun na Ušću

Euronews pre 18 minuta
Veliki povratak Lennyja Kravitza u Beograd - 17. juna na Ušću

Veliki povratak Lennyja Kravitza u Beograd - 17. juna na Ušću

B92 pre 38 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Leni Kravic

Zabava, najnovije vesti »

Leni Kravic ponovo u Beogradu: Očekuje nas veliki koncert na Ušću

Leni Kravic ponovo u Beogradu: Očekuje nas veliki koncert na Ušću

N1 Info pre 3 minuta
Ćerka voditeljke Dnevnika je prava lepotica: Tanja Rađenović je ponosna na naslednicu, a nedavno je stekla visoko obrazovanje…

Ćerka voditeljke Dnevnika je prava lepotica: Tanja Rađenović je ponosna na naslednicu, a nedavno je stekla visoko obrazovanje

Blic pre 3 minuta
"Kad žena napuni 40 godina odmah je baba" Verica Rakočević o godinama i primitivizmu: Nisam feministkinja, ali...

"Kad žena napuni 40 godina odmah je baba" Verica Rakočević o godinama i primitivizmu: Nisam feministkinja, ali...

Kurir pre 2 minuta
Dragoljubova fotografija Beograda pokazuje pravo lice ovog iscrpljenog i devastiranog grada: U jednom kadru jasno se vidi gde…

Dragoljubova fotografija Beograda pokazuje pravo lice ovog iscrpljenog i devastiranog grada: U jednom kadru jasno se vidi gde živimo

Nova pre 2 minuta
„Od 28. novembra počinjem da postim i odričem se alkohola“: Ana Nikolić ispričala zašto se „posvađala“ s Bogom i kako je…

„Od 28. novembra počinjem da postim i odričem se alkohola“: Ana Nikolić ispričala zašto se „posvađala“ s Bogom i kako je posnula u životu

Nova pre 3 minuta