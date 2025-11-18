Meteorolog otkrio koliko će trajati zahlađenje i kada da očekujemo prvi sneg u Beogradu

Posle jučerašnja prolećna 24 stepena, hladni talas danas je temperaturu spustio na maksimalnih 12 stepeni. Meteorolog Nedeljko Todorović rekao je za RTS da će zahlađenje potrajati dva dana, a da nas nešto toplije vreme očekuje od četvrtka. Kako je naveo, prvi sneg u Beogradu ne očekuje pre decembra, ali i napomenuo da je to nezahvalno prognozirati u uslovima veoma promenljivog vremena.

Meteorolog Nedeljko Todorović rekao je da je hladan vazduh stigao, ali da u Srbiji neće biti toliko hladno kao u srednjoj i zapadnoj Evropi ili na Alpima gde već pada sneg. - Ovo zahlađenje potrajaće dva dana. Kiša, obilne padavine na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije gde bi danas i sutra mogla da padne mesečna količina padavina. Idući ka severu sve manje padavina, u Vojvodini i Beogradu samo povremena kiša. U planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije