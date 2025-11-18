Direktor NIS-a u internom pismu zaposlenima: Poslaćemo OFAK-u novi zahtev za licencu

BEOGRAD - Direktor NIS-a Kiril Tjurdenjev obratio se zaposlenima u kompaniji internim pismom, saznaje RTS. Potvrdio je da je 14. novembra dobio licencu američkog OFAK-a kojom je zvanično odobreno otvaranje pregovora akcionara i drugih zainteresovanih strana, ali situacija oko ove kompanije još uvek nije završena i da je rok za to 13. februar.

U internom pismu zaposlenima, u koji je RTS imao uvid, navodi se da akcionari "aktivno vode pregovore sa svim zainteresovanim stranama" i da se očekuje da će na osnovu tih razgovora u narednim danima biti upućen argumentovan zahtev OFAK-u za dobijanje nove licence. Ta licenca bi omogućila da NIS nastavi normalno da posluje dok se razgovori o trajnom i održivom rešenju za kompaniju nastavljaju, navodi se u pismu direktora NIS-a zaposlenima U pismu je naglašeno "da