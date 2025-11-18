Direktor NIS-a u internom pismu zaposlenima: Poslaćemo OFAK-u novi zahtev za licencu

RTV pre 1 sat  |  RTS
Direktor NIS-a u internom pismu zaposlenima: Poslaćemo OFAK-u novi zahtev za licencu

BEOGRAD - Direktor NIS-a Kiril Tjurdenjev obratio se zaposlenima u kompaniji internim pismom, saznaje RTS. Potvrdio je da je 14. novembra dobio licencu američkog OFAK-a kojom je zvanično odobreno otvaranje pregovora akcionara i drugih zainteresovanih strana, ali situacija oko ove kompanije još uvek nije završena i da je rok za to 13. februar.

U internom pismu zaposlenima, u koji je RTS imao uvid, navodi se da akcionari "aktivno vode pregovore sa svim zainteresovanim stranama" i da se očekuje da će na osnovu tih razgovora u narednim danima biti upućen argumentovan zahtev OFAK-u za dobijanje nove licence. Ta licenca bi omogućila da NIS nastavi normalno da posluje dok se razgovori o trajnom i održivom rešenju za kompaniju nastavljaju, navodi se u pismu direktora NIS-a zaposlenima U pismu je naglašeno "da
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

NIS priprema novi zahtev za licencu OFAC-u, Tjurdenjev poručio zaposlenima da su pregovori u toku

NIS priprema novi zahtev za licencu OFAC-u, Tjurdenjev poručio zaposlenima da su pregovori u toku

NIN pre 41 minuta
Generalni direktor NIS potvrdio da je zvanično odobreno otvaranje pregovora akcionara i drugih zainteresovanih strana

Generalni direktor NIS potvrdio da je zvanično odobreno otvaranje pregovora akcionara i drugih zainteresovanih strana

Nova pre 41 minuta
Tjurdenjev se zahvalio Vladi Srbije na pomoći oko NIS-a

Tjurdenjev se zahvalio Vladi Srbije na pomoći oko NIS-a

Politika pre 31 minuta
Tjurdenjev: Odobreni pregovori o promeni vlasništva NIS-a, uskoro zahtev za novu licencu

Tjurdenjev: Odobreni pregovori o promeni vlasništva NIS-a, uskoro zahtev za novu licencu

Politika pre 16 minuta
Direktor NIS-a u internom pismu zaposlenima: Poslaćemo OFAK-u novi zahtev za licencu

Direktor NIS-a u internom pismu zaposlenima: Poslaćemo OFAK-u novi zahtev za licencu

RTS pre 1 sat
Blic: Generalni direktor NIS potvrdio da je zvanično odobreno otvaranje pregovora akcionara i drugih zainteresovanih strana

Blic: Generalni direktor NIS potvrdio da je zvanično odobreno otvaranje pregovora akcionara i drugih zainteresovanih strana

N1 Info pre 1 sat
"Blic Biznis" saznaje: Prvi čovek NIS-a obratio se zaposlenima! Ovo je njegova poruka

"Blic Biznis" saznaje: Prvi čovek NIS-a obratio se zaposlenima! Ovo je njegova poruka

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RTS

Ekonomija, najnovije vesti »

Direktor NIS-a potvrdio da će uputiti zahtev za novu licencu američkoj Kancelariji za kontrolu strane imovine

Direktor NIS-a potvrdio da će uputiti zahtev za novu licencu američkoj Kancelariji za kontrolu strane imovine

Danas pre 11 minuta
Zara hitno povlači proizvod sa srpskog tržišta: Račun nije potreban za reklamaciju, a evo o kom predmetu je reč

Zara hitno povlači proizvod sa srpskog tržišta: Račun nije potreban za reklamaciju, a evo o kom predmetu je reč

Blic pre 11 minuta
NIS priprema novi zahtev za licencu OFAC-u, Tjurdenjev poručio zaposlenima da su pregovori u toku

NIS priprema novi zahtev za licencu OFAC-u, Tjurdenjev poručio zaposlenima da su pregovori u toku

NIN pre 41 minuta
AikBank pokreće program „Za školu s više razumevanja“

AikBank pokreće program „Za školu s više razumevanja“

Kurir pre 36 minuta
Osnivanje novog alternativnog fonda Vista Rica Origin

Osnivanje novog alternativnog fonda Vista Rica Origin

Kurir pre 36 minuta