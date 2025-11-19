Red ledene kiše, red snega, a tek onda sledi vremenski haos! Meteorolozi već najavili novu turu zahlađenja, evo kada sneg stiže u gradove

Blic pre 12 minuta
Red ledene kiše, red snega, a tek onda sledi vremenski haos! Meteorolozi već najavili novu turu zahlađenja, evo kada sneg…

Priroda donosi promene vremena sa mešavinom kiše, snega i mraza Značajna promjena vremena može uzrokovati sneg u nizinama krajem meseca Nakon zahlađenja, priroda nam je spremila čitav niz atmosferskih pojava i već danas nas očekuje pravi miks u kom će biti kiše, snega, mraza, ali i dragocenih sunčanih intervala.

Uskoro stiže i kratkotrajno otopljenje, međutim, krajem nedelje meteorolozi očekuju novu, drastičnu promenu vremena koja ponovo donosi i sneg i kišu i mraz, a do kraja novembra rastu šanse za prve pahulje u gradovima. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je upozorio da će u sredu, 19. novembra, na krajenjem jugu padavine biti obilne, ali će tokom dana oslabiti. U najnovijoj vremenskoj prognozi je najavljeno da će danas biti pretežno oblačno i iznad većeg dela
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

Danas promenljivo oblačno i hladno, povremeno sa padavinama: Temperatura do 12

Danas promenljivo oblačno i hladno, povremeno sa padavinama: Temperatura do 12

Telegraf pre 2 minuta
Sneg pada u Kraljevu, Kragujevcu, Zlatiborskom okrugu, Divčibarama

Sneg pada u Kraljevu, Kragujevcu, Zlatiborskom okrugu, Divčibarama

Danas pre 5 sati
Oblačno i hladno, veći deo dana suvo

Oblačno i hladno, veći deo dana suvo

RTV pre 5 sati
Upozorenje za sve vozače: Obratite pažnju na jednu pojavu na putevima! Ovo je spisak lokacija na kojima treba posebno voditi…

Upozorenje za sve vozače: Obratite pažnju na jednu pojavu na putevima! Ovo je spisak lokacija na kojima treba posebno voditi računa

Kurir pre 4 sati
U Srbiji danas oblačno i suvo vreme

U Srbiji danas oblačno i suvo vreme

Nova pre 1 dan
Za zimsko održavanje puteva i ulica 76,3 miliona dinara

Za zimsko održavanje puteva i ulica 76,3 miliona dinara

Patak online pre 1 dan
Jaka mećava u Zlatiborskom okrugu: Kiša prešla u najavljeni sneg, u Novoj Varoši obelele gradske ulice

Jaka mećava u Zlatiborskom okrugu: Kiša prešla u najavljeni sneg, u Novoj Varoši obelele gradske ulice

RINA pre 1 dan

Ključne reči

SnegRHMZ

Najnovije vesti »

Strah od pucanja AI mehura

Strah od pucanja AI mehura

Velike priče pre 12 minuta
Kako da izbegnete sezonsku depresiju, savetuje psihijatar koji ju je otkrio

Kako da izbegnete sezonsku depresiju, savetuje psihijatar koji ju je otkrio

Velike priče pre 17 minuta
Niš pod vodom! Kiša pretvorila ulice u reke i jezera, a neće stati do subote: Evo kada se očekuje pravi potop (foto/video)

Niš pod vodom! Kiša pretvorila ulice u reke i jezera, a neće stati do subote: Evo kada se očekuje pravi potop (foto/video)

Blic pre 22 minuta
Pomozite danas nekome i pokažite humanost na delu! Evo i kako i gde - vaše malo nekome znači puno!

Pomozite danas nekome i pokažite humanost na delu! Evo i kako i gde - vaše malo nekome znači puno!

Kurir pre 2 minuta
Red ledene kiše, red snega, a tek onda sledi vremenski haos! Meteorolozi već najavili novu turu zahlađenja, evo kada sneg…

Red ledene kiše, red snega, a tek onda sledi vremenski haos! Meteorolozi već najavili novu turu zahlađenja, evo kada sneg stiže u gradove

Blic pre 12 minuta