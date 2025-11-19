Red ledene kiše, red snega, a tek onda sledi vremenski haos! Meteorolozi već najavili novu turu zahlađenja, evo kada sneg stiže u gradove

Priroda donosi promene vremena sa mešavinom kiše, snega i mraza Značajna promjena vremena može uzrokovati sneg u nizinama krajem meseca Nakon zahlađenja, priroda nam je spremila čitav niz atmosferskih pojava i već danas nas očekuje pravi miks u kom će biti kiše, snega, mraza, ali i dragocenih sunčanih intervala.

Uskoro stiže i kratkotrajno otopljenje, međutim, krajem nedelje meteorolozi očekuju novu, drastičnu promenu vremena koja ponovo donosi i sneg i kišu i mraz, a do kraja novembra rastu šanse za prve pahulje u gradovima. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je upozorio da će u sredu, 19. novembra, na krajenjem jugu padavine biti obilne, ali će tokom dana oslabiti. U najnovijoj vremenskoj prognozi je najavljeno da će danas biti pretežno oblačno i iznad većeg dela