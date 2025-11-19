Haos u Banjaluci: Dodikov čovek snimljen sa punom kesom kokaina - objavio Stanivuković! (video)

Banjaluku potresa veliki skandal.

Gradonačelnik Banjaluke, Draško Stanivuković, objavio je snimak na kojem se vidi načelnik banjalučke bolnice, inače predsednik SNSD-a za Banjaluku, Vlado Đajić kako “mešetari” sa većom količinom kokaina. Milorad Dodik je odmah reagovao i isključio Đajića iz stranke. Snimak otkriva i korupciju u policiji, te mnogo drugih detalja, a pominje se cifra od čak 40 hiljada evra. Na snimku se vidi lice koje donosi Đajiću kesu punu kokaina. Inače, kako navodi Stanivuković u