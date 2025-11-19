Direktor UKC Republike Srpske podneo ostavku nakon snimka sa kesama droge

Generalni direktor Univerzitetsko-kliničkog centra Republike Srpske (UKC RS) Vlado Đajić je saopštio da podnosi ostavku na tu dužnost.

Ovo je uradio pošto ga je lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik smenio sa svih funkcija u stranci zbog kompromitujućeg snimka koji se pojavio u javnosti. Za direktora UKC RS je ubrzo imenovan Nikola Šobot. Na snimku zbog kojeg je Dodik razrešio Đajića, vidi se kako neki čovek stavlja pred Đajića kesu s belim praškom i oni potom govore o 30.000 i 40.000 evra, interventnoj policiji i o nekoj "maloj". Đajić je izjavio da je to "montiran snimak