Lavov i Ternopolj pod ruskim udarima, dve osobe poginule; Moskva: Odbijen ukrajinski napad raketama AKATKMS

RTS pre 23 minuta
Lavov i Ternopolj pod ruskim udarima, dve osobe poginule; Moskva: Odbijen ukrajinski napad raketama AKATKMS

Rat u Ukrajini – 1365. dan. Višespratna zgrada je uništena u Ternopolju u jutrošnjem ruskom napadu. Ukrajinski mediji navode da su poginule dve osobe. Eksplozije su potresle i Lavov gde je udar oštetio energetski objekat. Najmanje 32 osobe povređene u ruskom udaru na Harkov, saopštava Kijev. Sa druge strane, Rusija tvrdi da je odbila ukrajinski napad raketama AKATKMS.

Poljska najavljuje odgovor na sabotažu železnice koji neće biti samo diplomatski Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski izjavio je da će Poljska odgovoriti na sabotažu železnice prošlog vikenda, ne samo diplomatskim sredstvima. Dodao je da će o odgovoru Poljske obavestiti "u narednih nekoliko dana". (Reuters) Opširnije Kraće Moskva: Ukrajina pokušala napad na Voronjež raketom ATAKMS Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su ukrajinske snage
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Moć ruskog S-400: Oborene sve atakms rakete - potpuni ukrajinski krah

Moć ruskog S-400: Oborene sve atakms rakete - potpuni ukrajinski krah

Pravda pre 43 minuta
Moć ruskog S-400: Oborene sve atakms rakete

Moć ruskog S-400: Oborene sve atakms rakete

Pravda pre 48 minuta
Najmanje 32 ljudi ranjeno u ruskim napadima na Harkov, lansirano 19 dronova

Najmanje 32 ljudi ranjeno u ruskim napadima na Harkov, lansirano 19 dronova

Danas pre 53 minuta
Zelenski danas u Turskoj: Spremamo se da oživimo pregovore sa Rusijom

Zelenski danas u Turskoj: Spremamo se da oživimo pregovore sa Rusijom

NIN pre 28 minuta
Rusi oborili četiri američke „ATAKMS” rakete, a onda uništili i njihove lansere

Rusi oborili četiri američke „ATAKMS” rakete, a onda uništili i njihove lansere

Politika pre 13 minuta
Gori zapadna ukrajina: Rusi brutalno raketiraju i dronuju

Gori zapadna ukrajina: Rusi brutalno raketiraju i dronuju

Pravda pre 1 sat
Tajni plan Amerike i Rusije za Ukrajinu! Ljudi od poverenja Trampa i Putina spremili 28 tačaka, Bela kuća već objašnjava…

Tajni plan Amerike i Rusije za Ukrajinu! Ljudi od poverenja Trampa i Putina spremili 28 tačaka, Bela kuća već objašnjava "koristi" Evropi i Kijevu (foto)

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaUkrajinaErdoganRojtersRusijaPoljskaKijevTurskapožarHarkovVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Nemački dnevnik: Balkanu se mora jasno reći da će ući u EU, pa i Srbiji gde Vučić neće zauvek vladati

Nemački dnevnik: Balkanu se mora jasno reći da će ući u EU, pa i Srbiji gde Vučić neće zauvek vladati

N1 Info pre 48 minuta
(BLOG) Posle prekida štrajka glađu: Dijana Hrka i Milomir Jaćimović i dalje u šatorima

(BLOG) Posle prekida štrajka glađu: Dijana Hrka i Milomir Jaćimović i dalje u šatorima

N1 Info pre 18 minuta
Požar u rumunskoj luci Konstanca, vatrogasci ga gasili četiri sata

Požar u rumunskoj luci Konstanca, vatrogasci ga gasili četiri sata

RTV pre 38 minuta
Skoplje: Počinje suđenje za požar u Kočanima; Prenos uživo na Jutjubu i Fejsbukuu MUP-a

Skoplje: Počinje suđenje za požar u Kočanima; Prenos uživo na Jutjubu i Fejsbukuu MUP-a

RTV pre 33 minuta
Orban: Fon der Lajen ponovo traži više novca za Ukrajinu, astronomska suma koja ne postoji

Orban: Fon der Lajen ponovo traži više novca za Ukrajinu, astronomska suma koja ne postoji

RTV pre 18 minuta