Lavov i Ternopolj pod ruskim udarima, dve osobe poginule; Moskva: Odbijen ukrajinski napad raketama AKATKMS

Rat u Ukrajini – 1365. dan. Višespratna zgrada je uništena u Ternopolju u jutrošnjem ruskom napadu. Ukrajinski mediji navode da su poginule dve osobe. Eksplozije su potresle i Lavov gde je udar oštetio energetski objekat. Najmanje 32 osobe povređene u ruskom udaru na Harkov, saopštava Kijev. Sa druge strane, Rusija tvrdi da je odbila ukrajinski napad raketama AKATKMS.

Poljska najavljuje odgovor na sabotažu železnice koji neće biti samo diplomatski Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski izjavio je da će Poljska odgovoriti na sabotažu železnice prošlog vikenda, ne samo diplomatskim sredstvima. Dodao je da će o odgovoru Poljske obavestiti "u narednih nekoliko dana". (Reuters) Opširnije Kraće Moskva: Ukrajina pokušala napad na Voronjež raketom ATAKMS Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su ukrajinske snage