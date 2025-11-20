Evo ko su ko su novi vlasnici Imleka! Jedan je vodio ”Marbo”, a drugi proizvodio smrznutu hranu i sokove

Andrej Jovanović i Bojan Radun, potpisali su sporazum o zajedničkoj kupovini Imleka od dosadašnjeg vlasnika - fonda MidEuropa.

Kako je navedeno u saopštenju kompanije Imlek, dvojica vodećih srpskih preduzetnika, obojica duboko povezana sa Imlekom i sektorom prehrambene industrije u regionu, udružuju snage kako bi kompaniju Imlek vodili u narednu fazu rasta i razvoja. Andrej Jovanović donosi bogato iskustvo iz oblasti robe široke potrošnje. Kao suosnivač i bivši vlasnik kompanije "Marbo Product", vodećeg proizvođača grickalica u Srbiji kojeg je kasnije preuzeo PepsiCo, i kao CEO i suvlasnik