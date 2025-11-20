Prodat Imlek, preuzimaju ga srpski preduzetnici

NIN pre 21 minuta
Prodat Imlek, preuzimaju ga srpski preduzetnici

Porodični investicioni holding preduzetnika i investitora Andreja Jovanovića AJFH kao vodeći investitor, zajedno sa aktuelnim generalnim direktorom Imleka Bojanom Radunom, potpisali su sporazum o zajedničkoj kupovini Imleka od dosadašnjeg vlasnika - fonda MidEuropa, saopšteno je danas iz te kompanije.

Kompanija Imlek, sa sedištem u Padinskoj Skeli - Beograd, poseduje i dve mlekare u Severnoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini, sa najsavremenijim proizvodnim pogonima i otkupljuje mleko od više od 3.500 farmera, prerađujući gotovo 400 miliona litara sirovog mleka godišnje, navodi se u saopštenju. Očekuje se, kako se dodaje, da će transakcija biti završena u prvom kvartalu 2026. godine, uz standardna regulatorna odobrenja i uslove zatvaranja. "Imlek je izvanredna
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Srpski preduzetnici preuzimaju Imlek od dosadašnjeg vlasnika, fonda MidEuropa

Srpski preduzetnici preuzimaju Imlek od dosadašnjeg vlasnika, fonda MidEuropa

RTV pre 11 minuta
Dva poznata biznismena kupuju Imlek

Dva poznata biznismena kupuju Imlek

Nova pre 31 minuta
Srpski preduzetnici preuzimaju regionalnog lidera mlečne industrije – Imlek

Srpski preduzetnici preuzimaju regionalnog lidera mlečne industrije – Imlek

Nedeljnik pre 21 minuta
Ovo su novi vlasnici Imleka: Andrej Jovanović i Bojan Radun kupili poznatu kompaniju

Ovo su novi vlasnici Imleka: Andrej Jovanović i Bojan Radun kupili poznatu kompaniju

Blic pre 16 minuta
Srpski preduzetnici preuzimaju kompaniju Imlek od fonda MidEuropa

Srpski preduzetnici preuzimaju kompaniju Imlek od fonda MidEuropa

Biznis.rs pre 51 minuta
Prodat Imlek: Srpski preduzetnici preuzimaju regionalnog lidera mlečne industrije

Prodat Imlek: Srpski preduzetnici preuzimaju regionalnog lidera mlečne industrije

Kurir pre 21 minuta
Prodat Imlek: Poznati srpski preduzetnici preuzimaju regionalnog lidera mlečne industrije

Prodat Imlek: Poznati srpski preduzetnici preuzimaju regionalnog lidera mlečne industrije

Mondo pre 6 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaHercegovinaBosna i HercegovinaMakedonijaMlekoSeverna MakedonijaImlek

Ekonomija, najnovije vesti »

Rešenje na vidiku: Rusi spremni da prodaju udeo u NIS-u, SAD upozoravaju na moguće sekundarne sankcije

Rešenje na vidiku: Rusi spremni da prodaju udeo u NIS-u, SAD upozoravaju na moguće sekundarne sankcije

Mašina pre 56 minuta
Šta da radite kad vam se zamagle stakla automobila? Jednostavan trik rešava problem

Šta da radite kad vam se zamagle stakla automobila? Jednostavan trik rešava problem

Kamatica pre 46 minuta
Poreska uprava utvrdila poreze na oružje za ovu godinu, iznosi od 5.270 do 26.000 dinara

Poreska uprava utvrdila poreze na oružje za ovu godinu, iznosi od 5.270 do 26.000 dinara

RTV pre 36 minuta
Vučić: Ishod pregovora sa SAD o novoj licenci NIS-a u narednih 48 sati

Vučić: Ishod pregovora sa SAD o novoj licenci NIS-a u narednih 48 sati

Euronews pre 1 minut
Predsednik: Britanci mogu više da finansiraju projekte u Srbiji, potrebna brza pruga do Tuzle

Predsednik: Britanci mogu više da finansiraju projekte u Srbiji, potrebna brza pruga do Tuzle

RTV pre 56 minuta