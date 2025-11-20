Prodat Imlek, preuzimaju ga srpski preduzetnici

Porodični investicioni holding preduzetnika i investitora Andreja Jovanovića AJFH kao vodeći investitor, zajedno sa aktuelnim generalnim direktorom Imleka Bojanom Radunom, potpisali su sporazum o zajedničkoj kupovini Imleka od dosadašnjeg vlasnika - fonda MidEuropa, saopšteno je danas iz te kompanije.

Kompanija Imlek, sa sedištem u Padinskoj Skeli - Beograd, poseduje i dve mlekare u Severnoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini, sa najsavremenijim proizvodnim pogonima i otkupljuje mleko od više od 3.500 farmera, prerađujući gotovo 400 miliona litara sirovog mleka godišnje, navodi se u saopštenju. Očekuje se, kako se dodaje, da će transakcija biti završena u prvom kvartalu 2026. godine, uz standardna regulatorna odobrenja i uslove zatvaranja. "Imlek je izvanredna