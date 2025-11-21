Od grdnje do krune: Meksikanka izabrana za Mis Univerzuma 2025.

Meksikanka Fatima Boš krunisana je za novu Mis Univerzuma u ​​Tajlandu, što je označilo kraj ovogodišnjeg takmičenja ispunjenog skandalima.

Na jednom predtakmičarskom događaju, 25-godišnja Meksikanka je demonstratiuvno napustila salu nakon što ju je tajlandski zvaničnik javno izgrdio pred desetinama takmičarki i zapretio da će diskvalifikovati sve koje je podržavaju. Nedelju dana kasnije, usledila je ostavka dvojice članova žirija, od kojih je jedan optužio organizatore za nameštanje takmičenja. Analitičari kažu da nedavne kontroverze na jednom od najdugovečnijih izbora za Mis Univerzum odražavaju