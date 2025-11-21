Macut u Tirani: Insistirao sam na otvaranju Klastera 3 i preostalih poglavalja

RTS
Predsednik Vlade Đuro Macut učestvovao je na Samitu lidera Zapadnog Balkana koji se održava u Tirani. Macut je istakao da su glavne teme samita bile iz oblasti ekonomije i transporta, odnosno povezanosti regiona. Ispred palate "Brigade" dočekao ga je premijer Albanije Edi Rama.

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut izjavio je da je na samitu lidera Zapadnog Balkana u Tirani insisitirao na otvaranju Klastera 3 i ostalih poglavlja koja su na čekanju duže od tri godine. "Mislim da je Srbija na dobrom putu, da smo ispunili visoki procenat pristupajućih elemenata ka Evropskoj Uniji i da smo na dobrom putu da do kraja godine završimo neke naše rokove koji su nam zadati i da nastavimo sledeće godine sa novim stvarima", rekao je Macut za Tanjug.
