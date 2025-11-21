Skandali i haos na Mis Univerzumu: Napad na pobednicu, "šmrkanje" i Hitna pomoć na sceni šokirali svet

Fatima Boš iz Meksika je rano jutros po srpskom vremenu krunisana za 74.

Mis Univerzuma (Miss Universe). Ovogodišnje izdanje izbora za Mis Univerzuma, koje se noćas održalo u Tajlandu, izazvalo je veliku pažnju, a pamtiće se i po brojnim skandalima. Problemi su počeli mnogo pre nego što su takmičarke stigle u Tajland, navodi Business Insider. An Džakrajutip, koja je u oktobru 2022. za 20 miliona evra ušla u istoriju kao prva žena i transrodna osoba vlasnica organizacije Miss Universe, obećala je novu eru "globalne platforme za