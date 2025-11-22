Vučić o NIS-u nakon razgovora sa Amerikancima: "Biće teško, građani ne moraju da brinu, to je naš posao"

Mondo pre 22 minuta  |  Mila Matović
Vučić o NIS-u nakon razgovora sa Amerikancima: "Biće teško, građani ne moraju da brinu, to je naš posao"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je sinoć razgovarao sa Amerikacima o NIS-u i da će u roku od 48 sati izneti više informacija o tome.

Vučić je rekao da je razgovarao noćas i jutros o situaciji u NIS-u, i da će pričati i sa drugima. "Teško, ali doći će sve na svoje. O svemu ću više govoriti u roku od 48 sati. Građani ne moraju da brinu ništa, naše je da brinemo. Teško je zato što Amerikanci hoće da vide završen ugovor, i detalje ugovora. A detalje ne mogu videti posle pet dana pregovora, a nama je licenca potrebna koliko juče. Ako ne dobijemo, rafinerija staje. I neće ni to osetiti građani na
