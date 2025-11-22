Više od 200 učenika i nastavnika oteto iz katoličke škole u centru Nigerije

Iz katoličke škole Sveta Marija, u centralnoj afričkoj državi Nigeriji, oteto je 227 đaka i nastavnika, saopštila je Asocijacija hrišćana u Nigeriji (CAN), ukazujući da je to druga otmica za nedelju dana.

Lokalni zvaničnik je rekao da su neki učenici uspeli da pobegnu tokom terorističkog napada. U otmici izvedenoj u noći od četvrtka na petak oteti su i devojčice i dečaci, rekao je portparol te asocijacije. Prvobitno je saopšteno da su otete samo devojčice. Vlada je naredila privremeno zatvaranje svih internata u toj oblasti. Vlada je ranije saopštila da je škola držala nastavu uprkos prethodnom upozorenju službi bezbednosti. "Nažalost, Škola Svete Marije je