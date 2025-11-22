Održan protest u Nišu povodom godišnjice napada na studente i profesore FDU

Protestom i protestom šetnjom studenti i građani Niša obeležili su danas godinu dana od napada na studente i profesore beogradskog Fakulteta dramskih umetnosti (FDU), koji su ispred te ustanove odavali poštu poginulima u padu nadstrešnice u Novom Sadu.

Studenti i građani okupili su se u 16 časova na raskrsnici ispred Osnovnog suda, a potom su otišli do prostorija Srpske napredne stranke (SNS) u Ulici Vojvode Mišića. „Hoćemo izbore i pravdu za sve žrtve“, poručili studenti Protest ispred prostorija SNS-a, za razliku od nekih prethonih protekao je mirno, bez gađanja jajima, samo uz povike „Hoćemo pravdu“ i „Hoćemo izbore“. Student master studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Nemanja Ignjatović kazao je da