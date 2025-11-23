HLADAN TALAS: Šta Srbiju očekuje narednih dana

Prema prognozi za 23. novembar, sever i zapad Srbije biće uglavnom suvi, ali hladni, dok se u ostalim krajevima očekuju kiša, susnežica i sneg.

U brdsko-planinskim predelima doći će do manjeg povećanja visine snežnog pokrivača. Jutarnje temperature biće između –1 i 4 stepena, a dnevne od 1 do 5°C, dok će u Negotinskoj krajini biti oko 7°C. Beograd i Vojvodina ostaju pod gustim oblacima, hladni i suvi, bez značajnih oscilacija u temperaturi — prestonica će se kretati između 0 i 2°C, Novi Sad od –1 do 1°C, dok će u Vojvodini dnevne vrednosti biti od 1 do 4°C. Na jugu i u centralnoj Srbiji biće nešto