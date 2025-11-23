Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 24. do 30. novembra)

Pressek pre 52 minuta  |  pressek, foto: M.O.
Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 24. do 30. novembra)

U ponedeljak, 24. novembra, u Srbiji će biti umereno oblačno, suvo i malo toplije.

Uveče na severu i zapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima očekuje se novo naoblačenje sa kišom. U Kragujevcu i Šumadiji u ponedeljak će, najkon gladnog jutra sa temperaturom – 3, tokom dana biti umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima, suvo i toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 10 stepeni. Do naoblačenja sa kišom doći će tokom noći, pa će od utorka, kao i u ostatku Srbije, i u Kragujevcu i Šumadiji, biti oblačnoo i kišovito vreme. Do petka, 28.
